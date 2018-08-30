هذه عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد النظامية

هذه عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد النظامية

2018/08/30
الساعة 9:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت ضريبة القيمة المضافة أن عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد النظامية يُعرِّض المنشأة للعقوبة.

وأوضحت القيمة المضافة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

وفي وقت سابق دعت هيئة الزكاة والدخل المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يوليو.

 


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