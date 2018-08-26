هزة أرضية تضرب بغداد وعدة محافظات عراقية

هزة أرضية تضرب بغداد وعدة محافظات عراقية

2018/08/26
الساعة 9:28 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1740
0
طباعة
المواطن - بغداد

تعرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق، في ساعة متأخرة من مساء أمس لهزة أرضية شعر بها معظم سكان تلك المناطق.

وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي فإن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بغداد وعدد من المحافظات كانت نتيجة لزلزال ضرب المناطق الغربية من إيران.

وقد أفادت قناة السومرية، أن سكان بغداد، وكذلك محافظات كركوك والسليمانية وديالي وداهوك ومدن أربيل ومناطق أخرى من البلاد، شعروا أيضاً بالزلزال.

بينما أفادت مديرة قسم الرصد الزلزالي في العراق هدى عباس، بأنه لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية في المناطق التي تعرضت للهزة الأرضية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم