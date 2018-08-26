هزة أرضية تضرب بغداد وعدة محافظات عراقية

المواطن - بغداد

تعرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق، في ساعة متأخرة من مساء أمس لهزة أرضية شعر بها معظم سكان تلك المناطق.

وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي فإن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بغداد وعدد من المحافظات كانت نتيجة لزلزال ضرب المناطق الغربية من إيران.

وقد أفادت قناة السومرية، أن سكان بغداد، وكذلك محافظات كركوك والسليمانية وديالي وداهوك ومدن أربيل ومناطق أخرى من البلاد، شعروا أيضاً بالزلزال.

بينما أفادت مديرة قسم الرصد الزلزالي في العراق هدى عباس، بأنه لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية في المناطق التي تعرضت للهزة الأرضية.