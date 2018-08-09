هزة ارتدادية بقوة 6.2 درجة تضرب لومبوك الإندونيسية مجدداً

المواطن - متابعة

وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.2 درجة في جزيرة لومبوك الإندونيسية اليوم الخميس؛ ما أثار حالة من الرعب من جديد في الجزيرة المدارية السياحية بعد سلسلة من الزلازل التي أودت بحياة ما يربو المئات في الأسبوعين الماضيين.

وقال شهود عيان إنهم شعروا بالهزة وهي إحدى توابع الزلزال الذي وقع يوم الأحد الماضي شمالي الجزيرة وقالوا إن المباني والجدران التي كانت تأثرت بالفعل انهارت وفرّ السكان إلى الطرق بينما كانت الصخور تتساقط من سفوح التلال.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث على تويتر “فر السكان من البيوت عندما شعروا بالهزة التي بلغت قوتها 6.2 درجة”.

وتابع “لا يزال الناس في حالة صدمة. لحق المزيد من الأضرار ببعض الأبنية جراء ذلك”.

وقال مسؤولون إن مركز الهزة الارتدادية كان في اليابسة وبالتالي ليست هناك مخاوف من حدوث موجات مد (تسونامي)، بحسب “رويترز”

وقالت وكالة مواجهة الكوارث إن عدد قتلى زلزال الأحد، وقوته 6.9 درجة، بلغ 131 لكن بعض المسؤولين قالوا إن العدد 347. ولم يقدم سوتوبو تحديثا للرقم لكنه قال إن هناك “زيادة كبيرة”.

وتلوح أزمة إنسانية في لومبوك حيث فرَّ آلاف من منازلهم وهم في أمسّ الحاجة للمياه النظيفة والغذاء والدواء والمأوى.