هزم فيسبوك.. إحصائية صادمة لمستخدمي واتساب في العالم

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

في إحصائية صادمة، كشف تقرير عالمي عن عدد الساعات التي يقضيها مستخدمو تطبيق التراسل الفوري واتساب على صفحاته بشكل مستمر.

وأكد التقرير الصادر عن شركة أبتوبيا، وهي مؤسسة أميركية للتحليلات، أن مستخدمي واتساب قضوا 85 مليار ساعة في الأشهر الثلاث الأخيرة باستخدام التطبيق.

وأوضح التقرير أن واتساب تفوق على شرته الأم فيسبوك، والتي قضى مستخدموه 30 مليار ساعة فقط على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، وذلك بالفترة نفسها.

وقال آدم بلاير، المتحدث باسم أبتوبيا: “من الواضح أن تطبيق واتساب هو منصة المراسلة المفضلة في العالم، ، في وقت تشغل فيه التطبيقات التي تتعلق بالاتصال معظم وقتنا”.

واستطاع واتساب أن يتصدر قائمة طويلة من منصات التواصل الاجتماعي مختلفة الأغراض، وأتى بعدها WeChat ثم فيسبوك ثم ماسنجر ثم باندورا ويوتيوب وإنستجرام، فيما احتل تويتر المركز الثامن، متفوقًا على جوجل مابس “خرائط قوقل” وسبوتيفي في المركزين التاسع والعاشر.

وفي السياق ذاته، يجري تطبيق التراسل الفوري واتساب، مجموعة من التعديلات الرئيسية على خدماته، والتي قد ينتج عنها حذف كامل لكافة الصورة ومقاطع الفيديو القديمة من صفحات الدردشة الخاصة.

وحسب ما ورد في صحيفة فايننشيال إكسبريس الهندية، فإن التطبيق المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه بصدد اتباع وسيلة جديدة لحفظ البيانات المختلفة، مستخدمًا جوجل درايف، وهي مساحة التخزين التي يتيحها محرك البحث الأشهر عالميًّا لمستخدميه.

ومن شأن هذه الوسيلة التقنية الجديدة عدم إبقاء المواد مثل الصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو على صفحات الدردشة، حيث سيقوم واتساب بتخزينها على جوجل درايف لاسترجاعها وقت الحاجة، وهو ما يعني أنها لن تبقى على ذاكرة الهاتف الذكي كما هو معتاد.