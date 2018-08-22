هكذا أدى حجاج الفشل الكلوي مناسكهم رغم الألم والوجع

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المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

قدم عدد من ضيوف الرحمن الذين يعانون من الفشل الكلوي، شكرهم لوزارة الصحة السعودية على اهتمامها الكبير بهم وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي لهم بتوفير أجهزة الغسيل الكلوي داخل مستشفيات المشاعر ومتابعتها لحالاتهم.

يقول الحاج السوداني عبدالرحمن الطيب : أعاني من قصور في الكلى، وكنت متخوفاً عند اعتزامي على الحج من صعوبة اجراء عمليات الغسيل الكلوي، لكن وجدت تسهيلات كبيرة قدمتها “الصحة” السعودية تمثلت في توزيع اجهزة حديثة للغسيل الكلوي داخل مستشفيات المشاعر المقدسة ، تقوم عليها كوادر مؤهلة تقدم خدمات وعناية فائقة للحجاج”.

وقدم الحاج شكره للقيادة السعودية ووزارة الصحة على الخدمات الكبيرة التي يقدمونها للحجاج.

من جهتها عبرت حاجة فلسطينية عن شكرها لـ”الصحة” على اهتمامها الكبير بالحجاج وتسهيلها لعمليات الغسيل الكلوي داخل المشاعر المقدسة.

يشار الى ان الصحة وفرت 49 جهازاً للغسيل الكلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

وتعمل الوزارة على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي، ووفقًا لتنسيق مستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى ، كما تعمل 9 أجهزة بتقنية النكست ستيج المتنقلة ذات الكفاءة الأعلى (أقل من 3 ساعات)، بحيث تمكن للحاج استكمال مناسك الحج بكل يسر.