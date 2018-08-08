هكذا استعد الهلال الأحمر لموسم الحج

المواطن - واس

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لموسم الحج للعام الحالي 1439هـ، لتقديم خدماتها الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وكذلك زوار المسجد النبوي والمدينة المنورة.

وجندت الهيئة أكثر من 2631 شخصاً ما بين أطباء وأخصائيين وإداريين وفنيين بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، كما جهّزت الهيئة أكثر من 69 مركزاً إسعافياً، في المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، والطرق المؤدية إليها، و36 مركزاً إسعافياً في نطاق العاصمة المقدسة، وأكثر من 300 سيارة إسعاف وأيضاً 15 سيارة إسعاف للاستجابة المتقدمة و27 دراجة نارية.

وجهزت الهيئة كذلك 21 مركزاً إسعافياً في نطاق المدينة المنورة والحرم المدني الشريف، وأكثر من 10 مراكز إسعافية أخرى توزعت على المطارات والمنافذ البرية، شملت مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنفذ الحديثة ، ومنفذ حالة عمار ومنفذ البطحاء، ومنفذ جديدة عرعر، وميناء جدة الإسلامي ومركز المنخلي.

ومن جانبه، وجّه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبدالله القاسم، باعتماد برنامج الحج للهيئة لهذا العام 1439 هـ، منذ وقت مبكر لضمان جاهزية الهيئة في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة خلال موسم الحج من خلال تكليف الإدارة العامة للحج والعمرة بالهيئة بتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة للهيئة.

وجهزت الهيئة ووفرت مراكز الإسعاف الثابتة والموسمية وتوسيع انتشارها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وفي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية وعلى جميع الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك توفير الفرق الإسعافية المؤهلة من الأطباء والفنيين والسائقين وسيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير الخدمات المساندة لها من حيث توفير غرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة المتبعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.