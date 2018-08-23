هكذا علق ترامب على إطلاق برنامج لعزله من رئاسة أمريكا

المواطن - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إطلاق برنامج لعزله من رئاسة الولايات المتحدة يعني انهيار أسواق المال العالمية.

واستطرد ترامب في مقابلة ضمن برنامج تعرضه شبكة “فوكس” الإخبارية الأميركية قائلا إن الأموال “لم تُدفع من صندوق الحملة، أنا دفعتها وكتبت تغريدة بشأن ذلك”، مضيفا “ليست انتهاكًا للحملة”.

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بتهمتين بالاحتيال المصرفي وخمس تهم بالاحتيال الضريبي وتهمة بعدم الكشف عن حسابات مصرفية خارجية.

بدورها قالت مراسلة فوكس نيوز إينسلي إيرهاردت إن ترامب أبلغها في المقابلة التي أجريت يوم الأربعاء بأنه “سيبحث” العفو عن مانافورت. وقالت في ظهور على شبكة فوكس نيوز “أعتقد أنه يشعر بالأسى لمانافورت، كانا صديقين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء أن الأموال التي دفعها محاميه السابق مايكل كوهن قبل الانتخابات التي أجريت في 2016 لا تشكل انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

والثلاثاء قال محاميه السابق لمحكمة فدرالية إن الأموال دُفعت بناء لطلب موكله لامرأتين ادعتا بإقامة علاقة مع ترامب الذي نفى علمه بالأمر حينها.