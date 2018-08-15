هكذا كان الحج في العصور السابقة وهذه مكانة المملكة.. صحيفة بريطانية تحتفي بالركن الخامس

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يعتقد البعض أن موسم الحج وعيد الأضحى طقوس تشغل بال المسلمين حول العالم فقط، غير أن العالم كله يولي لهذا الموسم أهمية بالغة، لا سيما وأن الحجاج يأتون إلى المملكة من كل دول العالم لأداء الفريضة المقدسة.

وفي هذا السياق أفردت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية تقريرًا كاملًا عن عيد الأضحى وموسم الحج، والتي وصفته بأنه الاحتفال الأبرز للمسلمين خلال العام، مقدمة العديد من المعلومات بشأن موعد الحج وطقوسه والاحتفال بعيد الأضحى وغيرها من المناسبات التي تنتظر المسلمين في الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة لقرائها الإنجليز بعض الأمور الخاصة بتاريخ الحج ومدى ارتباط ذلك بحياة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي يمكن أن يستنتجوا من خلاله العديد من الطقوس التي صارت أعيادًا يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أهمية المملكة كأطهر بقاع الأرض والتي تعشقها قلوب المسلمين في العالم، كونها البلد التي شهدت مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي عاش فيها وارتبطت بها طقوس الحج، وهو الأمر الذي يجعلها القبلة المستمرة لقلوب المسلمين وطقوسهم الدينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحج هو الموسم الأكبر الذي يلتقي فيه المسلمون من كافة بقاع الأرض، وهو الأمر الذي يجعل العديد من الدول تطلب من الرياض زيادة حصة مواطنيها الحجاج، بما يسمح لها بتسفير مجموعات أكبر لأداء هذه الفريضة الرئيسية.

وتحظى المملكة بمكانة طيبة في قلوب المسلمين، وهو الأمر الذي يجعلها تتمتع بقيمة كبيرة في العالم الإسلامي، وذلك بعيدًا عن أي طقوس دينية أو موسم الحج.