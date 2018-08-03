هكذا كان طريق نادي الاتحاد إلى السوبر السعودي

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات الموسم الرياضي الماضي، إلا أنه نجح في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي، ليُنافس على لقب السوبر السعودي أمام الهلال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال على لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، على ملعب كوينز بارك رينجرز في لندن.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 5 مباريات حتى يتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 17 هدفًا، واهتزت مرماه بـ6 أهداف، وفشل في الخروج بشباك نظيفة بأي مباراة.

وخطا نادي الاتحاد مشوار طويل حتى يصل إلى مباراة السوبر السعودي أمام الهلال، حيث بدأ مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الكوكب في دور الـ32 بنتيجة 3/ 1، وسجل أهدافه كارلوس فيلانويفا، أحمد عكايشي ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الاتفاق في دور الـ16، وفاز بهدفين لهدف، وأحرز ثنائية العميد كارلوس فيلانويفا وفهد المولد، قبل أن يتغلب على الشباب بثلاثية مقابل هدف في ربع النهائي، سجلها بدر النخلي، عدنان فلاتة وكهربا.

وحقق نادي الاتحاد فوزًا كبيرًا على الباطن في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تغلب عليه بنتيجة 6/ 2، وسجل للعميد فيلانويفا هدفين، وعبدالرحمن الغامدي هدفين، وهدف لكل من أحمد عكايشي وعبدالعزيز العرياني.

وفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز أهداف العميد عبدالرحمن الغامدي، ربيع سفياني وعبدالعزيز العرياني.