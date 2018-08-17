هكذا وصل ساندر بيشاي من منزله البسيط في الهند إلى رئاسة جوجل

المواطن - متابعة

تعد شركة جوجل واحدة من الشركات التكنولوجية العملاقة التي حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، وهناك فريق هائل من الموظفين والمطورين الذين يساعدونها فى البقاء على نفس الطريق والمنافسة بقوة لكي تكون الأولى في هذا المجال.

وخلف هذا الفريق هناك شاب هندي يدير الشركة، وهو “ساندر بيشاى” الرئيس التنفيذى الحالي لجوجل، وإذا كنت تريد معرفة بعض المعلومات عنه، ففيما يلي نرصد لك بعض الأشياء الهامة عن رحلته إلى منصبه الحالي..

– ولد ساندر بيتشاي في 12 يوليو 1972 في مدينة “تشيني” الهندية لأسرة أقل من المتوسطة.

– حصل على بكالوريوس فى هندسة المعادن، وحصل على منحة لدراسة علوم المواد وفيزياء أشباه الموصِلات فى جامعة ستانفورد الأمريكية عام 1993.

– الانتقال للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية كلفه هو وعائلته الكثير، خاصة وأنه كان من أسرة مكافحة، ولكنه تمكن من الحصول على درجة الماجستير.

– كان “بيشاي” يحب العلم كثيرا، إذ حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا عام 2002 .

– انضم لجوجل أول مرة عام 2004، وبعد ذلك بأربع سنوات تم ترقيته ليصبح نائب رئيس تطوير المنتجات وشغل العديد من المناسب الأخرى.

– في عام 2015 قرر مؤسسو جوجل إعادة هيكلة الشركة وأصبح هناك شركة أم تدعى “ألفابت” تندرج تحتها جوجل وتم تعيين “ساندر بيشاي” ليكون المدير التنفيذي للشركة.