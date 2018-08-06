هلاك قائد كتيبة الاقتحامات الحوثية و7 من معاونيه في الحديدة

المواطن - الحديدة

قُتل مالك علي أحمد، القيادي الميداني لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قائد ما يسمى “كتيبة الاقتحامات”، و7 من معاونيه، في مواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية وعسكرية يمنية بمقتل 42 مسلحًا من ميليشيات الحوثي، في مواجهات مع المقاومة وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهات الساحل الغربي، خلال الساعات 24 الماضية، بحسب “سكاي نيوز”.

وسقط معظم قتلى الميليشيات نتيجة ضربات التحالف الجوية، التي طالت مواقعهم في شرق زبيد وبيت الفقية، ومواقع أخرى في ضواحي التحيتا.