هل تنخفض درجة الحرارة بظهور نجم سهيل أم العكس ؟

المواطن - الرياض

توقع خبير تنبؤات الطقس والظواهر الطبيعية نواف العنزي، ارتفاع درجة الحرارة في المملكة لعدة أيام بعد ظهور نجم سهيل.

وكتب العنزي في تغريدة له عبر “تويتر”: “من يفسر أن في ظهور نجم سهيل انتهاء الحر فهذا غير صحيح.. حتى لو ذكره الفلكيون؛ فالمناخيون والأرصاد لا تقر ذلك وعلى الناس الأخذ بذلك، وأكبر دليل أن سهيلًا دخل وبدخوله سترتفع الحرارة لعدة أيام ولن يبرد الجو إلا بعد شهر تقريبًا وفي الليل”.