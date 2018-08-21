هل رفض نجوم الأرجنتين الانضمام إلى المنتخب؟!

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني حقيقة رفض بعض النجوم للانضمام إلى صفوف التانغو.

وقال سكالوني: “لقد أخذت هذه المهمة بحماس عظيم، حان الوقت لكي نكون مدركين بكل ما يمكن أن يحدث في المستقبل، سنحاول توفير أكبر عدد ممكن من اللاعبين، ليتمكن المدرب القادم من الاختيار”.

وتابع: “لم يقل لي أي لاعب إنه لا يريد أن ينضم إلى المنتخب حاليًا، لكن يجب أن نوضح أنه يجب علينا إضافة لاعبين جدد في هذه الحقبة الجديدة، أعتقد أن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم يملكون إمكانيات هائلة وحضورًا جيدًا”.

وأضاف: “أنا ممتن للغاية لرئيس الاتحاد الأرجنتيني، لم أستطع أن أرفض هذا، ويسرني أن أكون هنا، مع بابلو إيمار، نفكر بنفس الطريقة، نريد أن نرى أكبر عدد ممكن من اللاعبين في المباريات الست المقبلة”.

وواصل سكالوني تصريحاته قائلًا: “في هذه اللحظة، أفكر فقط في مستقبل المنتخب الوطني، أشعر أنه حان الوقت للتجديد، نحن مقتنعون بأنه حان الوقت لاستدعاء عناصر جديدة”، وذلك وفقًا لحساب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الرسمي.

وأردف مدرب المنتخب الأرجنتيني قائلًا: “كرة القدم ستكون مباشرة أكثر، نحن نحب هذا النوع من التكتيك ونحاول أن نفعله مع منتخب تحت 20 عامًا، يجب أن نزرع داخل اللاعبين أنه لا شيء فوق قميص المنتخب، هذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

واختتم ليونيل سكالوني تصريحاته قائلًا: “سيميوني وإيكاردي ولوتارو لاعبين يقدمون مستويات عالية، إيكاردي هو اللاعب الذي يقدم مستويات كبيرة منذ فترة طويلة، لكن جميعهم يستطيعون المشاركة، نحن نثق بهم”.