هل منقوع البامية يعالج مرض السكر؟

المواطن - الرياض

علق أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، فهد الخضيري، على مقاطع فيديو تزعم أن منقوع البامية يعالج السكر ويمكن أن يكون بديلًا للأنسولين.

وكتب الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “حول شرب منقوع البامية حسب المقطع؛ فلا توجد دراسة أو إثبات علمي أنها تعالج السكر أو أنها بديل للأنسولين”.

وتابع الخضيري: “أنصح مرضى السكر أن لا ينخدعوا ولا يتركوا الأنسولين أبداً”.

ولفت إلى أن: “الباميا أعتبرها إضافة ومكمل كوجبة شوربة أو خضار نيئة ولا ضرر منها أبداً بل صحية ومفيدة جداً فإن لم تنفع فلن تضر”.

وأضاف المتخصص في المسرطنات في تغريدة أخرى: “من أراد الصحة فليبتعد عن المقليات والحلويات (دهن+سكر+دقيق أبيض) : (حبة لقيمات=٤٠ سعرة حرارية / قطعة كنافة= 400 سعرة حرارية) وتناولها يومياً يضيف للكرش ١-٢ كيلوجرام بالشهر، وتأكد أن الطعم فقط باللسان ولن يتجاوزه.. وقد قيل: تجرع الغذاء الصحي وكأنه دواء لكي لا تضطر لتجرّع الدواء وكأنه غذاء”.