هل يتعاقد النصر مع نيجريدو؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، يعتزم الانتقال إلى الدوري السعودي للنجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم ألفارو نيجريدو، بالانتقال إلى نادي الهلال، قبل أن تؤكد تقارير صحافية رغبة اللاعب في مواصلة مشواره مع نادي بشكتاش التركي، إلا أن اسم المهاجم الإسباني عاد ليرتبط بأندية الدوري السعودي مُجددًا، ولكن من بوابة النصر هذه المرة.

وأكدت صحيفة “آيه سبور” التركية، أن نادي النصر نجح في التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو صاحب الـ33 عامًا، مُشددة على أنه سيودع زملاءه في فريق بشكتاش، مساء اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة التركية انضمام ألفارو نيجريدو إلى نادي النصر بشكل رسمي، نفى مدير المركز الإعلامي بالعالمي، عبدالله بن زنان، هذه الأنباء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ورد مدير المركز الإعلامي بنادي النصر على تغريدة أحد متابعيه على “تويتر”، بشأن إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو، وقال: “غير صحيح كلامهم.. النصر أصبح مادة دسمة للصحف العالمية وكلامهم عارٍ عن الصحة”.

ويملك ألفارو نيجريدو مسيرة مميزة، حيث سبق أن لعب في العديد من الأندية الإسبانية، ومنها؛ فالنسيا، ريال مدريد، ألميريا وإشبيلية، كما لعب في مانشستر سيتي وميدلسبرة الإنجليزيين.