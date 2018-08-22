هل يتعاقد الهلال مع دي سوزا قبل نهاية الميركاتو؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن الهلال يسعى للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي، البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وأشار موقع “فوتبول أرينا” التركي، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًّا لإدارة فناربخشة، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، مؤكدًا أن هناك تطورات هامة حدثت في الصفقة قبل يوم واحد من نهاية الميركاتو الصيفي في السعودية.

ويبدو أن فرص تعاقد نادي الهلال مع لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا صاحب الـ29 عامًا، خاصة أن مدرب فناربخشة التركي، الهولندي فيليب كوكو، يرغب في الاعتماد على اللاعبين الشباب، عكس المدير الفني السابق، محمد توبال.

ويسعى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر لعقد صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، والتي بدأها الفريق الأول لكرة القدم بالتتويج بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.