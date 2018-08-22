هل يتعاقد الهلال مع دي سوزا قبل نهاية الميركاتو؟
لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد

هل يتعاقد الهلال مع دي سوزا قبل نهاية الميركاتو؟

2018/08/22
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1815
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن الهلال يسعى للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فناربخشة التركي، البرازيلي جوزيف دي سوزا.

وأشار موقع “فوتبول أرينا” التركي، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًّا لإدارة فناربخشة، للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا، مؤكدًا أن هناك تطورات هامة حدثت في الصفقة قبل يوم واحد من نهاية الميركاتو الصيفي في السعودية.

ويبدو أن فرص تعاقد نادي الهلال مع لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا صاحب الـ29 عامًا، خاصة أن مدرب فناربخشة التركي، الهولندي فيليب كوكو، يرغب في الاعتماد على اللاعبين الشباب، عكس المدير الفني السابق، محمد توبال.

ويسعى مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر لعقد صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، والتي بدأها الفريق الأول لكرة القدم بالتتويج بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم