هل يحق للمنشأة التفريق بين المواطن وابن المواطنة في الراتب؟.. العمل تُجيب

المواطن - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مدى حق المنشأة التي تسمح بتوظيف ابن المواطنة في التفريق بينه وبين المواطن الأصلي من حيث الراتب.

وقالت الوزارة عبر حساب خدمة العملاء في “تويتر”: “ردًا على استفسار أحد المغردين ” عزيزي العميل، حسب العقد المتفق بين الطرفين”.

وكان أحد المغردين قد وجه سؤالًا إلى الوزارة قال خلاله “إذا كان مكان العمل يسمح بعمل ابن المواطنة فهل يحق لهذه المنشأة أن تُفرق في الراتب بينه وبين المواطن الأصلي فتعطي المواطن راتباً أكثر منه؟”، ليأتي الرد بأن ذلك يتم تحديده حسب العقد بين الطرفين.