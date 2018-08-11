هل يحق لمستفيدي تعويض البطالة الاشتراك الاختياري بالتأمينات؟ هدف يُجيب

المواطن - الرياض

صرح صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف”، أنه يحق للمستفيدين من نظام ” ساند ” لتعويض البطالة الاشتراك الاختياري في التأمينات.

وأضاف هدف أنه يحق للمتضررين من الفصل التعسفي الحصول على دعم بطالة لمدة عام؛ وذلك بواقع 60% من راتب أول 3 أشهر عمل و50% عن الشهور التسعة الأخرى من العام، وذلك وفقًا لمؤسسة التأمينات.

كما يحق للعديد من الشرائح الاجتماعية، ممن لا تعمل في القطاع الخاص الاشتراك اختياريًّا في نظام التأمينات وفق شرائح متعددة.

أما فيما يتعلق ببرنامج دعم المنشآت الصغيرة، فإن الصندوق أكد إيقاف برنامج دعم المنشآت الصغيرة بشكل نهائي، والذي كان بموجبه يحصل المتقدم على دعم شهري مقداره 3000 ريال.