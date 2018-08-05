هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد ؟.. فاسكيز يُجيب

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتُعرب جماهير الملكي عن قلقها خوفًا من رحيل اللاعب المتألق.

واستبعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز إمكانية رحيل زميله لوكا مودريتش عن صفوف الملكي في الوقت الحالي، خاصة أن النجم الكرواتي يشعر بالسعادة في المرينغي.

وقال لوكاس فاسكيز: “أعتقد أن لوكا مودريتش لن يرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، صحيح هو من سيُقرر لكنه سعيد في ريال مدريد الإسباني، هذا ما أشعر به، أنا لست في داخل رأسه، لكنني متأكد من أنه يريد الاستمرار”.

وأشارت تقارير صحفية أن إنتر ميلان يرغب في ضم نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد مقابل 15 مليون يورو، مع وجود بند يُتيح بإمكانية التعاقد معه بشكل نهائي بعد تسديد مبلغ تصل قيمته لـ 25 مليون يورو.

وسيعرض نادي إنتر ميلان الإيطالي على لوكا مودريتش راتبًا سنويًا يتجاوز الـ10 ملايين يورو، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه، ليتساوى مع الراتب الذي يحصل عليها قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس.

ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في الحصول على 75 مليون يورو مقابل رحيل لوكا مودريتش، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.