هل يزداد وزنك دون تناول الطعام؟ إليك الأسباب والحلول

المواطن - متابعة

يؤكد خبراء الصحة أن التوتر عامل أساسي من عوامل زيادة الوزن التي لا تكون نتيجة الإفراط في تناول الطعام.

ويؤثر التوتر بعدة طرق سواء على توازن الهرمونات داخل الجسم، والشهية، واختيارات الأطعمة، والنشاط البدني. إذا كان وزنك يزداد دون تناول المزيد من الأطعمة قد يكون التوتر هو السبب، إليك ما يمكنك القيام به:

– يزيد التوتر من اشتهاء الأطعمة الغنية بالدهون، لأنها تمنح شعوراً بالتهدئة؛ لذا، ينبغي عليك أن تكون واعياً بمراقبة مدخلات جسمك من الدهون سواء الحيوانية أو النباتية.

– يدفعك التوتر نحو عادات غير صحية، مثل مزيد من مشاهدة التلفزيون والشاشات، أو التدخين، بينما يبدأ طريق التغلب على التوتر بالانخراط في أنشطة إيجابية، مثل المشي والرياضة والألعاب، والتحدث مع أصدقاء، والزيارات والمقابلات الاجتماعية، والتفاعل مع نوادي القراءة، والذهاب إلى حفلات وعروض فنية.

– يتأثر النوم عادة مع زيادة التوتر، وهو ما يفاقم من مشكلة خلل الهرمونات، فهرمون الكورتيزول الذي يزداد مع التوتر يزيد الشهية، ونقص النوم يصاحبه نقص هرمون الميلاتونين وهو ما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول. لكسر هذه الحلقة امنح نفسك اذهب إلى الفراش مبكراً نصف ساعة، ثم ساعة لتحصل على نوم جيد.

– مشروبات الكافيين أحد أسباب ارتفاع مستوى هرمون التوتر أو الكورتيزول، وللتغلب عليه قلل من شرب القهوة والصودا.

– ابتعد عن الحلويات التي تحتوي على سكريات وكربوهيدرات بسيطة.