هل يعود نيفيز إلى الدوري السعودي؟

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية، أن البرازيلي تياغو نيفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروزيرو الحالي، والهلال السابق، فتح باب العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى.

وشدد لياندرو ليما، وكيل أعمال تياغو نيفيز خلال تصريحاته الصحيفة لـ”غلوبو سبورت”، على أن اللاعب البرازيلي يملك عروضاً عديدة سواء في الدوري السعودي أو منطقة الخليج، مشيراً إلى أن كافة الاحتمالات مطروحة قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم تياغو نيفيز بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت الصفقة، فيما لم يكشف وكيل أعمال اللاعب عن النادي السعودي الراغب في ضمه خلال الميركاتو الحالي.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة نادي كروزيرو البرازيلي، قد أعلن عن رفضه لعرض من منطقة الخليج، لضم نجم الفريق تياغو نيفيز مقابل 3 ملايين يورو، وشدد على أنه لن يوافق على أي عرض لبيع اللاعب بمقابل مالي أقل من 9 ملايين يورو.

وشارك تياغو نيفيز صاحب الـ33 عاماً في 34 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كروزيرو البرازيلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 11 هدفاً، كان آخرها في مباراة سانتوس.

يُذكر أن تياغو نيفيز خاض تجربة احترافية ناجحة في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من قبل، حيث لعب بين صفوفه مرتين، خلال الفترة من 2009 حتى 2011، ومن عام 2013 حتى 2015، وظهر بمستوى جيد مع الزعيم.