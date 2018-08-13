هل يمكن تجديد البطاقة في حال إيقاف الخدمات؟.. الأحوال المدنية تُجيب

المواطن - الرياض

تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسار مواطن حول تجديد البطاقة المنتهية في حال إيقاف الخدمات.

وكان حساب وكالة وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد تلقى استفساراً من مواطن، قال خلاله: “شخص بطاقته منتهية وموقوفة منذ 5 سنوات وعليه أمر قبض إيقاف الخدمات .. يقدر يجددها”.

ورد حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بتغريدة قال خلالها: “إنه لا يمكن تجديد البطاقة الموقوفة بسبب إيقاف الخدمات”.