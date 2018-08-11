هل يمول صندوق الاستثمارات العامة شراء تسلا؟

المواطن - الرياض

أكد مصدران مطلعان أن صندوق الاستثمارات العامة لم يبدِ رغبة إلى الآن في تمويل مقترح من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، لشراء الشركة الأميركية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية في صفقة بقيمة 72 مليار دولار على الرغم من الاستحواذ على حصة أقلية في الشركة هذا العام.

وأدهش ماسك (47 عامًا)، المستثمر والمهندس، الأسواق المالية يوم الثلاثاء الماضي عندما قال على تويتر: إنه يدرس صفقة للاستحواذ على جميع أسهم تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات، والتي طورت أول سيارة سيدان فارهة كهربائية بالكامل في العالم.

ولفت إلى أنه أمن التمويل اللازم للمقترح من دون أن يخوض في تفاصيل.

ورأى مستثمرون ومحللون صندوق الاستثمارات العامة كشريك تمويل طبيعي، فبعيدًا عن استحواذه على حصة تقل قليلا عن 5% في تسلا، ضخ صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات من الدولارات في استثمارات التكنولوجيا، بما في ذلك 45 مليار دولار في صندوق فيجن التابع لسوفت بنك على مدى خمس سنوات.

وكشف مصدر على دراية بإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة أنه غير منخرط في الوقت الحالي في أي عملية تمويل لصفقة الاستحواذ على تسلا.

وقال مصدر ثان مطلع على الأمر أيضًا: إن صندوق الاستثمارات العامة لا يشارك في أي خطة من هذا النوع في تلك المرحلة.

ونوه المصدر إلى أن الصندوق لن يقدم على أي استثمار من هذا النوع من دون السعي لتوجيه من سوفت بنك أولًا.

وتواجه تسلا فترة حاسمة في تاريخها الممتد لـ8 سنوات كشركة متداولة في البورصة عليها أن تقرر فيها ما إذا كانت ستستمر أم لا، حيث من المنتظر أن تتزايد المنافسة مع شركات صناعة السيارات الأوروبية مع دخول سيارات كهربائية جديدة من إنتاج مرسيدس وأودي وبي إم دبليو وغيرهم.

ومن شأن الاستحواذ على أسهم تسلا بالكامل وتحويلها إلى ملكية خاصة إزالة الضغوط على ماسك من صناديق التحوط التي تراهن على أن سهم الشركة سيهبط بالنظر إلى مشكلات إنتاجها والتدفقات النقدية السلبية.