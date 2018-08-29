هنا أسعار تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - واس

تنطلق غداً منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة بدلاً من 14 فريقاً شاركوا في النسخة الأخيرة للمسابقة .

وتتميز النسخة الحالية للدوري بوجود عدد محترفين أجانب هو الأكبر في تاريخ المسابقة بعد إقرار زيادة عدد الأجانب إلى 8 ، إضافة إلى لاعب واحد فقط من مواليد السعودية ، حيث يشارك 128 محترفاً أجنبياً، من 41 جنسية، منهم 90 محترفاً جديداً تعاقدت معهم الأندية في فترة التسجيل الصيفية، و 38 من محترفي الموسم الماضي.

وأقيم أمس, حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي (2018 – 2019) ، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، الذي أعلن من خلاله معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, الاسم الجديد للدوري السعودي ولنسخة واحدة بمسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان تقديرًا وعرفانًا لسموه الكريم لما قدمه من دعم لشباب الوطن ، كما تم خلال الحفل الإعلان عن أسعار تذاكر المباريات وجاءت على النحو التالي :

– الموحدة : الأدنى 10 ريال – الأعلى 30 ريال .

– الفضية: الأدنى 100 ريال – الأعلى 300 ريال .

– الذهبية: الأدنى 300 ريال – الأعلى 500 ريال .

– المقصورة : الأدنى 2000 ريال – الأعلى 3000 ريال .

وتدخل الأندية السعودية موسمها الجديد, بصورة مغايرة عما كانت عليه في مواسم سابقة, وذلك بإنهاء مشكلة ديونها الخارجية والتزاماتها التي ظلت تحد من قدرتها على التعاقدات وتضعها أمام تحديات وعوائق وتهديدات بعقوبات مالية وانضباطية، وشكلت نقطة تحول كبرى تزامنت مع دعم آخر للأندية التي شرعت في تعاقدات كبيرة بمستويات عالية وبصورة غير مسبوقة، حيث تم وبدعم مباشر وبمتابعة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باستقطاب نجوم وفق معايير عالية ليشكلوا إضافة جديدة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ويفتتح فريقا الاتفاق والرائد المسابقة عندما يلتقيان غداً عند الساعة 06:40 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، يليه لقاء أحد مع نظيره النصر عند الساعة 07:15 مساءً على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة ، ويلتقي الصاعدان حديثاً إلى المسابقة فريقا الوحدة والحزم عند الساعة 07:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة .

واستعدت الأندية لهذه النسخة المختلفة بشكل مميز من خلال إبرامها للعديد من التعاقدات مع محترفين مميزين وأجهزة فنية لها خبرة كبيرة في الدوريات العالمية ، حيث ضمت قائمة اللاعبين المحترقين في نادي الاتفاق الحارس الجزائري رايس مبولحي ، والمحور السلوفاكي فيليب كيش ، والمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف ، والمدافع الأوروجوياني رامون آرياس ، والمدافع المصري حسين السيد ، ولاعب الوسط البرازيلي فارلي روزا ، والأوروجواياني برايان أليمان ، والأرجنتيني كريستيان جوانكا ، فيما ضمت قائمة نادي الرائد الحارس الجزائري عز الدين دوخة ، ولاعب الوسط المغربي أحمد حمودان ، والمدافع المصري محمد عطوة ، والمدافع الجزائري هشام بلقروي ، والمحور البرازيلي دانيال لوبيز أمورا ، ولاعب الوسط البلجيكي ياسين الغناسي ، والمهاجم الغيني إسماعيل بانجورا ، واللاعب المقدوني فرحان حساني .

وفي نادي أحد, ضمت القائمة الحارس المغربي زهير لعروبي ، والكاميروني أدولف تيكو ، واللاعب البرازيلي برونو سانتانا ، والمهاجم البرازيلي ريبامبار ، والبرازيلي داليسون دي سوزا ، والمدافع البوسني أنيس سابو فيتش ، والغاني كارلوس أوهين ، والسوري تامر حاج محمد ، وفي النصر الحارس الأسترالي براد جونز ، والمدافع البرازيلي برونو أوفيني ، والبيروفي كريستيان راموس ، والبرازيلي أراوجو بيتروس ، والمغربي نور الدين مرابط ، والنيجيري أحمد موسى ، والبرازيلي جوليانو دي باولا ، والمغربي عبدالرزاق حمدالله ،

فيما ضمت قائمة نادي الوحدة, الحارس المصري محمد عواد ، والتركي إيمري كولاك ، والبرازيلي خوسيه فرناندو ، والفنزويلي رومولو أتيرو ، والبرازيلي غوليرمي ، والبرازيلي ريناتو شافيز ، والبرازيلي انسيلمو موراييس ، والبرازيلي ريجيز اوجوستو ، ونادي الحزم ضمت قائمته الحارس الجزائري مليك عسلة ، والبرازيلي فاجنر أليماو ، والبرازيلي لويز فيليبي ، والإكوادوري كارلوس ألفريدو ، والسوري يوسف قلفا ، والبرازيلي رودولفو الميدا ، والكولومبي جون فريدي ، والبوليفي جليبرت الفاريز .