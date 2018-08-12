هنا تشكيل اتحاد جنوب غرب آسيا للقدم في دورته الأولى

المواطن - محمد سمعة

فاز عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنصب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم بالتزكية في دورته الأولى.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن عادل عزت سيكون رئيسًا لاتحاد جنوب غرب آسيا بالتزكية، مع تعيين المالديفي محمد شاويد نائبًا أولًا للرئيس.

كما عينت الجمعية العمومية كلا من الهندي صبراتا دوتا نائبًا للرئيس عن منطقة جنوب آسيا والإماراتي عبدالله الجنيبي نائبًا للرئيس عن منطقة غرب آسيا.

وتواجد في اللجنة التنفيذية لاتحاد جنوب غرب آسيا كل من: البحريني الشيخ علي آل خليفة، الكويتي فهد الهملان، السريلانكي أنورا دي سيلفا، النيابلي كارما تسيرينغ شيربا، البنجلاديشية محفوظة أختر.