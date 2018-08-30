هنا رابط التحقق من صلاحية الهوية الوطنية 

هنا رابط التحقق من صلاحية الهوية الوطنية 

2018/08/30
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعت الأحوال المدنية للتحقق من صلاحية الهوية الوطنية عبر الرابط هنا 

وأوضحت الأحوال أن خدمة التحقق من صلاحية الهوية تُمكن المواطن والقطاع الحكومي والخاص من الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية والتأكد من أنها سارية الصلاحية.

وتهدف الخدمة إلى القضاء على عملية استخدام البطاقات المسروقة أو المفقودية.

وأوضحت الأحوال أنه تمت أكثر من 3 ملايين عملية منذ إنشاء الخدمة.

 


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