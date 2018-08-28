هند صبري تواجه هجومًا من فنانين يناصرون سعد لمجرد

المواطن - سعد البحيري

تعرضت الفنانة التونسية هند صبري لموجة من الانتقادات والهجوم الشديد من بعض الفنانين والمشاهير جراء انتقادها للفنان المغربي سعد لمجرد المتهم للمرة الثانية بجريمة اعتداء جنسي في فرنسا.

وقالت هند صبري في تغريدة لها أمس إن تكرار التهمة يؤكد تورط سعد لمجرد في مثل هذه الجرائم المشينة.

وكتبت هند صبري تعليقًا على خبر القبض على سعد لمجرد جاء فيه : كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك . هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد”.

وبالرغم من تأييد الكثير من متابعي هند صبري لهذا الموقف وإعادة التغريد بكلماتها إلا أنها لاقت هجومًا من بعض الفنانين والمشاهير.

أيتن عامر الفنانة المصرية الشهيرة قالت إن هند صبري تسرعت في الحكم على سعد لمجرد وكان عليها أن تنتظر حتى انتهاء التحقيقات.

أما الإعلامية الأردنية علا الفارس فقالت إن هند صبري كان يجب عليها أن تصمت بدلاً من أن تسارع بانتقاد سعد لمجرد.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على سعد لمجرد الأحد الماضي حيث تم احتجازه في أحد أقسام الشرطة الفرنسية تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي وهي تهمة أقل من الاغتصاب في العقوبة.

وبالأمس تم تجديد حبس سعد لمجرد 24 ساعة إضافية لحين جمع المعلومات اللازمة وتحري دقة البلاغ.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم القبض على سعد لمجرد بتهمة التحرش الجنسي ففي أواخر عام 2016 أدخل سعد لمجرد السجن بتهمة محاولة اغتصاب فتاة في فرنسا وخرج من السجن بعد عدة أشهر في أبريل من العام الماضي.

وأصدر مكتب المدعي العام في دراجوينا جنوب شرق فرنسا، يوم الاثنين أول بيان رسمي أكد فيه اعتقال سعد لمجرد على خلفية شكوى مقدمة بحقه من فتاة طلبت إخفاء هويتها واتهمته بالاعتداء عليها يوم السبت الماضي.

وكشف البيان أن سعد لمجرد تحت الحراسة منذ صباح الأحد في سان تروبيه بمنطقة كوت دازور، لحين عرضه على المدعي العام الفرنسي.

وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام في دراجوينا أكّد أنّ الشكوى لا زالت قيد التحقيق، ولم يوجه الاتهام رسميًا لسعد لمجرد بالاعتداء على الفتاة، ولا زالت الشرطة الفرنسية تستدعي الشهود وفي مقدمتهم إدارة فندق وموظفة الاستقبال، وتفرغ كاميرات المراقبة قبل إعداد قرار الاتهام رسميًا.

والمعروف أن سعد لمجرد من مواليد 7 أبريل 1985 نشأ وترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي.

اشتهر سعد لمجرد بعد أن حطمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية أرقاما قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب.