هند صبري عن سعد لمجرد : لا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد

المواطن - متابعة

هاجمت الفنانة التونسية هند صبري المطرب المغربي سعد لمجرد بعد اتهامه من القضاء الفرنسي بالاغتصاب، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة فرنسية.

وغردت هند صبري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك.. هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد”.

وكان المدعي العام بالوكالة في مدينة دراغينيان الفرنسية قال: إن النجم البالغ من العمر 33 عامًا الموقوف منذ الأحد على ذمة التحقيق بشبهة ارتكاب “أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب”، إثر شكوى تقدمت بها ضده شابة تبلغ من العمر 29 عامًا، وجهت إليه تهمة “الاغتصاب” أمس الثلاثاء.