هواة التصوير الضوئي والمحترفون يتنافسون في مسابقة ألوان بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، كافة المهتمين بالأفلام السياحية والتصوير الضوئي، المحترفين والهواة، إلى المشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2018 في نسختها السابعة والتي تعتبر من أضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي، والتي ستحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن الهيئة بدأت في استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بفعاليات ألوان السعودية، داعياً أبناء المنطقة من المهتمين في هذا المجال إلى المشاركة لتحقيق الجوائز الخاصة بالمحاور الرئيسية لمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والتي تتضمن التراث الحضاري، السعودية اليوم، السعودية من السماء والطبيعة، إلى جانب مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية، والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور، وكذلك فئات المسابقة للأفلام السياحية التي تتضمن فئة الأفلام الروائية القصية، والأقلام الثقافية والتراثية، وأفلام الطبيعة، وأفلام السعودية اليوم، وأفلام قطاع الأعمال بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور.

يُذكر أن اللجنة المنظمة لملتقى ألوان السعودية قد أعلنت مؤخرا عن انطلاق مسابقات “ألوان السعودية لتصوير الضوئي وإنتاج الأفلام” البدء في استقبال مشاركة المصورين في المسابقات وذلك من خلال موقع ألوان السعودية (هنا)، ويُمثل ملتقى ألوان السعودية أكبر تجمع للمصورين المحترفين والهواة في المملكة ودول الخليج العربي، وكذلك خبراء مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام، والشركات المهتمة بالتسويق والنشر والإنتاج الفني والتصوير الفوتوغرافي، وتهدف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال الملتقى إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية الترويج لها وإبراز التنوع المميز فيها وكذلك تشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية وتراثية وبيئية وطبيعية وتسليط الضوء على البُعد الحضاري المتنوع الذي تحتضنه كافة مناطق المملكة.