هيئة الصحفيين تناقش دور الإعلام في إدارة الأزمات والمسؤولية الاجتماعية

المواطن - صلالة

شاركت هيئة الصحفيين السعوديين في ملتقى الإعلام العربي الذي أقيم في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العمانية في الفترة من 13 – 16 أغسطس تحت عنوان: “الإعلام وإدارة الأزمات والمسؤولية الاجتماعية”.

وقد ألقى الزميل الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجحلان – نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب – أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين كلمة الاتحاد في حفل افتتاح الملتقى.

وضمن فعاليات الملتقى أقيمت جلستان حواريتان إحداهما عن “الإعلام والأزمات” والأخرى عن “الإعلام والمسؤولية الاجتماعية” كما عقدت دورة تدريبية للصحفيين والصحفيات العرب من مختلف النقابات والجمعيات الصحفية في الوطن العربي حول المحور الرئيس للملتقى.

وشارك فيها الزميلان عضوا الهيئة متعب أبوظهيرة القحطاني من جريدة الرياض، وأنور السقاف من جريدة المدينة.

يذكر أن الملتقى من تنظيم جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب، برعاية السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وحضور عددٍ من المسؤولين العمانيين والصحفيين العرب.