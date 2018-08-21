هيئة المسجد الحرام تعلن نجاح خطة يوم عرفة لموسم الحج

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاح خطة يوم عرفة داخل صحن المطاف والأروقة والأدوار العلوية والساحات الخارجية ومراكز التوعية, حيث كثفت الجهود في تنظيم المصليات وتوجيه النساء قبل الصلوات من صحن المطاف إلى مصلياتهن في أطراف المطاف، وكذلك التوجيه إلى المصليات المخصصة في الأروقة والأدوار العلوية.

وأوضح فضيلة رئيس الهيئة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن الخطة التي قد تم دراستها والاستعداد الكامل لها نُفذت بنجاح ولله الحمد, مبينًا أنها تمت بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام, والإدارة العامة النسائية, وإدارة الأمن بالمسجد الحرام، وكل ذلك كان بمتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ سلمان بن صالح المقوشي.

وأكد أن ذلك جاء وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.