هيئة تطوير مكة المكرمة تبدأ بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة

المواطن - واس

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لحج عام 1439هـ من خلال المرحلة الأولى، وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتبلغ عدد الأساور المطروحة للبيع في حج هذا العام 360 ألف أسويرة موزعة على الحجاج الذين تكون مخيماتهم قريبة من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج العربي، وحجاج مؤسسة جنوب أسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأميركا.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال كعكي، أن الهيئة أتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثاني لتنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن البرنامج الإلكتروني سيمنع من بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأبان أن أسعار التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريالًا لتذكرة كافة المحطات القطار، بالإضافة إلى أن هنالك تذاكر تباع خلال أيام التشريق وتبلغ سعرها 50 ريالًا.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة سينقل أكثر من مليوني حاج ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.