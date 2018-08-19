هيئة تطوير مكة المكرمة تحدد جدول حركة القطار بالمشاعر

المواطن - واس

حددت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر جدول حركة القطار بالمشاعر لموسم حج العام الحالي 1439هـ.

وأوضحت الهيئة أن رحلة التصعيد من مشعر منى إلى مشعر عرفات ستكون عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، وستتواصل الرحلات حتى الساعة الثانية من فجر غد الاثنين 9 من ذي الحجة عبر 12 قطارًا، فيما يواصل قطار المشاعر نقل الركاب بعد الساعة الثانية فجرًا من نفس اليوم، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالي الثلاثاء 10 ذي الحجة عبر 15 قطارًا.

وينقل قطار المشاعر الحجاج في رحلة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة عند الساعة 6:48 من مساء يوم عرفة وحتى الساعة 12:30 ليلًا، لتبدأ في نفس الموعد رحلة النفرة من مزدلفة إلى منى التي ستتواصل حتى الساعة التاسعة من صباح يوم بعد غد الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبينت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن رحلات القطار ستواصل نقل حجاج بيت الله الحرام يوم العيد وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطارًا من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى3 “الجمرات”) وحتى نهاية موسم حج العام الحالي وتحديدًا عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.