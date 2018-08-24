هياط وفشخرة عبر وسم كم في جيبك من المال

المواطن - سعد البحيري

لا يكاد يمر يوم أو يومان إلا ونجد عبر تويتر مظهرًا من مظاهر الهياط أو البحث عن الشهرة الكاذبة سواء من خلال مقاطع فيديو غريبة وخارجة عن المألوف أو من خلال وسوم تافهة لا ترقى إلى مستوى المتابعة والغريب في الأمر عن هذه الوسوم أنها تتصدر الترند السعودي بعد ساعات من ظهورها.

عبر وسم كم في جيبك من المال ظهرت العديد من مظاهر الهياط في تغريدات المعلقين حيث كتبت مغردة تقول : ” الآن عندي في البيت كاش والله أكثر من ٦ ملايين ريال”. ولم يعرف أحد لماذا تحتفظ بهذا المبلغ الكبير في بيتها.

أما صاحبة حساب سيدة أعمال فقالت : “بعيدًا عن الهياط والفشخرة الكاش الموجود معي في البيت أكثر من 100 ألف ريال وفي حساباتي البنكيه أعتقد فوق 43 مليونًا لي منها 14 مليونًا والباقي ليس لي وفي محفظة الأسهم موجود 17 مليونًا والحين خسرانة تقريبًا 30% منها للأسف في سهم واحد”.

ولم يخل الوسم من الطرافة حيث كتبت أمل الشيباني : “أبغي أستشيركم وأتمنى اللي يعرف يشير علي! أنا معي بالبنك تقريباً 12 مليون ريال ، طبعاً بدون حسد هذه تحويشة العمر المهم قدامي 3 خيارات : أفتح مشروعًا – أشتري فيلا وسيارة – أخلي الكذب وأقوم أنام”.

وهناك من استغل الأمر للترويج لمشروعات وهمية حيث قال أحد المغردين :”رأس المال عندي 150 ألف تزيد شيئًا بسيطًا وأقدر أضيف عليها كل شهر 10 آلاف.. الله يسعده ويوفقه في هذا اليوم من دلني برأي يمكن أن يكون فيه شق لطريقي في الحياة ويشهد علي الله أنني صادق.”

وعلى نفس المنوال قال مغرد آخر : “رأس مالي٣٥٦٠٠٠٠ مليون والحمد لله هذا من فضل ربي الله يسعد من يدلني على مشروع مربح وما راح أقصر معه بأي شيء والله”.