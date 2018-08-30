هُنا.. تشكيل مباراة الاتفاق والرائد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان ليوناردو راموس وبيسنيك هاسي، عن تشكيل مباراة الاتفاق والرائد التي ستنطلق، بعد قليل، في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل فارس الدهناء في مباراة الاتفاق والرائد كالتالي؛ رايس مبولحي، عمر السنين، رامون أرياس، سعيد الربيعي، حسين السيد، فيليب كيش، برايان اليمان، كريستيان غوانكا، محمد الكويكبي، عبد الرحمن العبود وفخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد بدلاء فارس الدهناء في مباراة الاتفاق والرائد كل من؛ عبد الله الصالح، أحمد جمال، أسامة السليم، علي هزازي، عبد العزيز مجرشي، محمد السبيعي، حسن جمال، حسين قاسم وفارلي روزا.

فيما جاء تشكيل الضيوف في مباراة الاتفاق والرائد اليوم كالتالي؛ عز الدين دوخة، عبد الله الشامخ، عبد الله الفهد، هشام لقروي، محمد العمري، دانييل أمورا، سلطان الفرحان، أحمد حمودان، فرحان حساني، سلطان السوادي وصالح الشهري.

وعلى مقاعد بدلاء الضيوف في مباراة الاتفاق والرائد يجلس كل من؛ عبد الله الشمري، حسين الشويش، يحيى المسلم، محمد عطوة، متعب المطلق، يحيى عتين، صقر عطيف، رياض الأبراهيم وياسين الغناسي.