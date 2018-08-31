هُنا.. تشكيل مباراة الفيصلي والباطن

المواطن - مروة نبيل

كشف المدربان ميرشيا ريدنيك وفركاوترون، عن تشكيل مباراة الفيصلي والباطن التي ستنطلق، بعد قليل، في أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الفريق العنابي في مباراة الفيصلي والباطن اليوم كالتالي؛ مصطفى ملائكة، عقيل بلغيث، آنتي بوليتش، إيغور روسي، حمدان الشمراني، عمر عبدالعزيز، خاليم هايلند، عبدالعزيز البيشي، وروجيريو كوتينهو، محمد مجرشي، ودييغو كالديرون.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق العنابي في مباراة الفيصلي والباطن اليوم كل من؛ أحمد الكسار، حسين هوساوي، جمعان الدوسري، وسام السويد، يزيد البكر، حسين القحطاني، فهد الأنصاري، سلطان مندش، ومحمد أبو سبعان.

فيما جاء تشكيل الفريق السماوي في مباراة الفيصلي والباطن اليوم كالتالي؛ أدريانو فاتشيني، جواو جابريال، لوكاس ليما، سلطان مسرحي، بندر ناصر، مهنا واقص، ماجد كنبه، أندرس براكا، جوهن أرانغو، فهد الجنهي، وعزيز بوحدوز.

وعلى مقاعد بدلاء الفريق السماوي في مباراة الفيصلي والباطن اليوم يجلس كل من؛ خويلد عيادة، سلطان داوود، أنس الزباني، متعب منصور، جدعان مهنا، عبدالمحسن الصبحي، عبدالرحمن الظفيري، كريزان داكروز، وحسن شراحيلي.