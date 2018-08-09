هُنا.. قائمة الهلال في كأس العرب للأندية الأبطال

المواطن - مروة نبيل

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، عن قائمة الزعيم في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال قبل انطلاق منافسات دور الـ32.

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، مؤكدًا أن الجهاز الفني اعتمدها قبل أربعة أيام من تاريخ أول مباراة استنادًا على لوائح المسابقة.

وجاءت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال كالتالي؛ في حراسة المرمى الثلاثي، علي الحبسي، محمد الواكد، وعبدالله المعيوف، وفي خط الدفاع الرباعي؛ ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، علي آل بليهي وأحمد شراحيلي.

وفي مركز الظهير الأيمن، ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال كلا من؛ محمد البقعاوي ومحمد البريك، وجاء في مركز الظهير الأيسر الثنائي ياسر الشهراني وحسن كادش.

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 6 لاعبين في خط الوسط بمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وهم؛ مهند فلاتة، عبدالملك الخيبري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو وناصر الدوسري.

وتواجد 4 لاعبين في مركز الوسط المتقدم، وهم؛ فهد الرشيدي، أندري كاريلو، أحمد أشرف وسالم الدوسري، وفي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، الثنائي مختار فلاتة وعمر خربين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الشباب العماني، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، يوم 12 أغسطس الجاري.