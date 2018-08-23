هُنا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباريات ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي من الفوز على دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليُعزز من فرص تأهله إلى دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتقدم دوني فان دي بيك بعد مرور دقيقتين فقط، وتعادل دينامو كييف في الدقيقة 16 عن طريق توماز كيدزيورا، قبل أن يُسجل أياكس أمستردام الهولندي هدفين في الدقيقتين 35 و43 عن طريق حكيم زياش ودشان تاديتش.

وانتزع دينامو زغرب تعادلًا ثمينًا من يانج بويز، حيث تقدم الفريق السويسري عن طريق كيفين مبابو في الدقيقة الثانية، وسجل ميسلاف أورشيتش التعادل في الدقيقة 39، ليُحافظ على فرص فريقه في التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي ثالث مباريات ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أيك أثينا في الفوز على فيدوتون بهدفين مقابل هدف، سجلهم فيكتور كلوناريديس وأناستازيوس باكسيتاش في الدقيقتين 35 و49، أحرز هدف فيدوتون، دانكو لازرفيتش في الدقيقة 68.