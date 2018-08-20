واتساب قد يصدم مستخدميه يوم 12 نوفمبر المقبل

واتساب قد يصدم مستخدميه يوم 12 نوفمبر المقبل

2018/08/20
الساعة 3:10 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شددت شركة جوجل الأميركية، على مستخدمي واتساب بضرورة حفظ النسخ الاحتياطية للتطبيق قبل حلول شهر نوفمبر المقبل، وإلا سيواجهون خطر فقدان محادثاتهم وملفاتهم الثمينة.

وفي وقت سابق، كانت محتويات واتساب التي تخزن في حساب “جوجل درايف” تحتسب في مساحة التخزين، إلا أن اتفاقًا جديدًا بين الشركتين سيؤدي إلى تغير الأمور.

وأكدت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن “واتساب” المملوك لـ”فيسبوك” توصل إلى اتفاق جديد مع عملاق التكنولوجيا جوجل، يقضي بعدم احتساب النسخ الاحتياطية لمحادثاتك في مساحة “كلاود”.

وذكر المصدر أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ لجميع المستخدمين ابتداء من 12 نوفمبر 2018.

ونصحت جوجل مستخدميها بحفظ نسخ احتياطية لمحتوى “واتساب” يدويًّا قبل التاريخ المذكور، وإلا فسيواجهون خطر فقدان محادثاتهم وملفاتهم.


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