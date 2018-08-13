واتساب يحذر من طريقة جديدة لخلق الشجار بين المستخدمين

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

حذر تطبيق التراسل الفوري واتساب من طريقة جديدة لاختراق صفحات الدردشة بما يمكن أن يتسبب في العديد من حالات الشجار بين المستخدمين سواء في الدردشة الثنائية أو حتى المجموعات التي تضم أكثر من مستخدمين.

وحسب ما أكدته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن التطبيق الذي يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم حذر من إمكانية تدخل بعض الأشخاص المحترفين في اختراق الشبكات لتعديل النصوص المتداولة بين المستخدمين سواء في صفحات الدردشة الثنائية أو المجموعات التي تضم أكثر من مستخدمين.

ويسعى المخترقون من وراء تعديل النصوص المرسلة بين المستخدمين لخلق حالة من الشجار المتواصل عن طريق إضافة بعض الكلمات أو تعديل بعض الجمل، بما قد يُحدث سوء تفاهم بين الجانبين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الهاكر المخترقين لصفحات واتساب يقومون بشكل متواصل بمحاولات من أجل تغيير النصوص المرسلة، وذلك عن طريق مجموعات مختلفة من اللغات، مما قد يتسبب في العديد من المشكلات بين المستخدمين.