واتساب يطلق ميزة جديدة تمنع الابتزاز

المواطن - متابعة

أكدت تقارير تقنية أن تطبيق واتساب يتجه لإطلاق ميزة تُمكن المستخدم من الاحتفاظ بمحادثاته مع أشخاص قام بحظرهم أو بالتبليغ عنهم.

وستتيح الميزة المرتقبة الاحتفاظ بالمحادثات بعد الحظر والتبليغ، سواء تعلق الأمر بمحادثات فردية، أو في إطار مجموعات واتساب.

وبحسب موقع “إنديان إكسبريس”، فإن الميزة ستتوفر في الإصدار التجريبي “بيتا” من نظام التشغيل أندرويد 2.18.246.

وتساعد الميزة الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد أو الابتزاز في منصة التراسل على الاحتفاظ بدليل ملموس حتى يقدموه إلى الشرطة، حتى بعد حجب الأشخاص الذين يقومون بذلك.

وستكون عملية الاحتفاظ بالرسائل سهلة، إذ يتوجب على المستخدم أن يفتح المحادثة ثم يضغط على “إظهار المتصل” وعندئذ يمكنه أن يقوم بالحظر والتبليغ، مع الانتباه إلى رسالة معروضة تسأله حول ما إذا كان يرغب فعلًا في حذف الرسائل أو الاحتفاظ بنسخة منها.