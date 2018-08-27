واتساب يفقد أهم ميزاته بعد تحديث قوقل درايف

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يُجري تطبيق التراسل الفوري واتساب عددًا من التعديلات على البيانات التي يحتفظ بها للمستخدمين، والتي تتنوع ما بين صور ومقاطع فيديو وصور متحركة وغيرها.

وحسب ما جاء في موقع جيدجيتز ناو الهندي المعني بالتكنولوجيا وشؤونها، فإن تطبيق واتساب قد بدأ في إبلاغ قطاع كبير من مستخدميه بأن خدمة END-To-END الشهيرة، والتي تعد الضامن الرئيسي لتشفير الرسائل، لن يتم العمل بها في حال تم تخزين البيانات على خدمات قوقل درايف الشهيرة.

يجري تطبيق التراسل الفوري واتساب، مجموعة من التعديلات الرئيسية على خدماته، والتي قد ينتج عنها حذفًا كاملاً للصور ومقاطع الفيديو القديمة من صفحات الدردشة الخاصة.

التطبيق المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه بصدد اتباع وسيلة جديدة لحفظ البيانات المختلفة، مستخدمًا قوقل درايف، وهي مساحة التخزين التي يتيحها محرك البحث الأشهر عالميًا لمستخدميه.

ومن شأن هذه الوسيلة التقنية الجديدة عدم إبقاء المواد مثل الصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو على صفحات الدردشة، حيث سيقوم واتساب بتخزينها على قوقل درايف لاسترجاعها وقت الحاجة، وهو ما يعني أنها لن تبقى على ذاكرة الهاتف الذكي كما هو معتاد.

إلغاء خاصية END-To-END الشهيرة المُشفرة للبيانات سيتيح رؤيتها على قوقل درايف، وبالتالي فإن الصور ومقاطع الفيديو التي سيقوم المستخدمون بحفظها بمحرك البحث الأشهر عالميًا على مساحة تصل إلى 15 غيغابايت، ستكون معرضة للكشف أو المراقبة.

وتعني تلك الإجراءات الحديثة أن واتساب قد يفقد أهم مميزاته، والتي تتعلق بتأمين الرسائل المختلفة لمستخدميه، وهو الأمر الذي كان سببًا رئيسيًا في شهرته وتحقيقه لقاعدة مستخدمين وصلت إلى 1.6 مليار شخص حول العالم.