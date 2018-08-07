واشنطن بوست: الدبلوماسية القوية والحازمة مع كندا نهج الأمير محمد بن سلمان

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن كندا كانت الضحية الجديدة لقوة السياسة الخارجية للمملكة، على خلفية مواجهة الرياض الحازمة للتدخل السافر من جانب أوتاوا في الشأن الداخلي السعودي.

وقالت الصحيفة الأميركية إن سياسات المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تسمح بمثل هذه التجاوزات، وهو الأمر الذي وضح من تعامل الرياض في العديد من الملفات السابقة وعلى رأسها الأزمة مع ألمانيا منذ عدة أشهر.