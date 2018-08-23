واشنطن تشدد على ضرورة خروج القوات الإيرانية من سوريا

المواطن - واشنطن

اجتمع اليوم في جنيف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف ، وذلك في إطار متابعة القمة الأمريكية الروسية التي عقدت في هلسنكي الشهر الماضي .

وقال بولتون فِي مؤتمر صحفي منفصل إنه ناقش مع نظيره الروسي إنهاء التواجد العسكري الإيراني في سوريا ، مشيراً إلى أن بلاده تتمسك بانسحاب القوات الإيرانية النظامية وغير النظامية من الأراضي السورية وعودتها لإيران ، بينما يرى الجانب الروسي أن هذا المطلب غير قابل للتطبيق .

وأوضح بولتون أنه لم يتم بحث قضية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تدخل روسيا في الانتخابات النصفية لعام 2018 ، ومحذراً من أن بلاده لن تسمح أو تقبل بأي تدخل في الانتخابات الأمريكية .

وأشار إلى أن الخلاف في وجهات النظر في هذه القضية حال دون عقد مؤتمر صحفي مشترك يضم الجانبين .

ولفت إلى أن الظروف الآن قد تكون مواتية لمناقشات أمريكية روسية حول الأمن السيبراني ، موضحاً أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته خلال اجتماع اليوم في جنيف .