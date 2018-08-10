واشنطن تنبه رعاياها في المملكة: لن نستطيع مساعدتكم في هذه الحالة

المواطن - الرياض

أبلغ مكتب خدمات المواطنين الأمريكيين (ACS)، التابع للسفارة الأمريكية بالرياض، مواطنيه بأن أي شخص في المملكة العربية السعودية يخضع لقوانين السعودية.

وأضاف المكتب – في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أمس – إذا انتهكت القانون السعودي وتم احتجازك، فليس بمستطاع سفارة الولايات المتحدة أو قنصليتها أن تخرجك من السجن. سنسعى إلى زيارتك ومراقبة وضعك أثناء احتجازك.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأزمة الحالية بين المملكة وكندا، على خلفية التدخل السافر وغير المقبول من الجانب الكندي في الشؤون الداخلية لمملكة.

وأعلنت المملكة سحب سفيرها من كندا، وطرد السفير الكندي من الرياض، وكذلك تجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما أعلنت الرياض عن خطة لسحب جميع الطلاب المبتعثين ونقلهم إلى جامعات في بلدان أخرى كالولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة واليابان.