والد الزميل الإعلامي إبراهيم الروساء في ذمة الله

المواطن - المجمعة

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالله المحمد الروساء، والد الزميل الإعلامي إبراهيم الروساء.

وصُلى على الشيخ عبدالله المحمد الروساء اليوم بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمجمعة.

ونشر الزميل إبراهيم الروساء صورة مؤثرة تجمعه بوالده الراحل على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” علق عليها: “ما أصعب رحيلك وما أقسى غيابك لم أعهدك إلا ذاكرًا شاكرًا رحومًا عطوفًا كريمًا مفضالًا، ربيتنا فأحسنت تربيتنا، وعلمتنا فكنت خير المُعلم والمُؤدب.. رحمك الله ولا نقول إلا كما قال رسولنا الكريم: (إنا على فراقك يا أبتاه لمحزونون)”.

أسرة “المواطن” تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل إبراهيم الروساء في وفاة والده، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والثبات.