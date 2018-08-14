والد ميغان ماركل أغلق الهاتف في وجه الأمير هاري والسبب!

المواطن - متابعة

قال والد ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري: إن شجارًا هاتفيًّا دار بينه وبين الأمير، انتهى بإغلاق سماعة الهاتف في وجه زوج ابنته.

وبحسب تصريحاته إلى “الديلي ميرور”، أكد توماس ماركل، والد زوجة الأمير هاري، أن الأمير “عاتبه” في مكالمة هاتفية قبل الزفاف بأيام، قبل أن يغلق سماعة الهاتف بوجه الأمير البريطاني.

وتابع أن هاري كان مستاءً من جلسة تصوير لتوماس وهو يقيس البدلة التي سيرتديها في الزفاف، وقام بترويجها لمصوري “الباباراتزي” لقاء مقابل مادي، مما أثار جدلًا كبيرًا في بريطانيا.

وقال هاري لتوماس خلال المكالمة: “لو استمعت لي لما حصل هذا الأمر أبدًا”.

ورد الأب عليه: “ربما من الأفضل لكما إذا كنت ميتًا.. عندها سيمكنكم التظاهر بالحزن”، قبل أن يغلق سماعة الهاتف.

ولم يحضر ماركل زفاف ابنته بعدها بأيام، حيث كانت هذه الحادثة الأخيرة لسلسلة من المشاكل بين توماس وابنته.