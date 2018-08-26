هكذا ودع المغردون حجاب بن نحيت

المواطن - سعد البحيري

فجع عشاق الشاعر الكبير حجاب بن نحيت بخبر وفاته اليوم مستذكرين أبياتًا من قصائده السابقة خاصة قصيدته المعنونة ” عودي” التي قالها في وفاة زوجته قبل عدة سنوات.

ونعى المواطنون حجاب بن نحيت معددين مآثره سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

البداية كانت مع تغريدة زياد بن نحيت التي قال فيها : بقلوبٍ مؤمنة انتقل الوالد حجاب بن نحيت إلى رحمة الله ..شكراً لكل من خصه بالدعاء شكراً لكل من سأل عنه شكراً لكل من ذكره بخير كان والداً للجميع وكانت أمنيته أن يرحل بدون أن يثقل على أحد وكان ضاحكاً مستبشراً حتى في آخر لحظات حياته وداعاً يا أعظم رجل عرفته بحياتي وسنبقى على عهدك .

وانهالت التعليقات التي تضمنت كلمات المواساة والعزاء حيث قال خلف المشعان العنزي : ” إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله أن يرحمه ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى ،عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم”.

وقال سعد جبار :” اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ أجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.”

بدوره قال الفنان فايز المالكي:” الله يعظم أجركم ويحسن عزاءكم ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

والمعروف أن حجاب بن نحيت من مواليد 1363 هـ / 1944 في مركز الفوارة بمنطقة القصيم عام 1363 هـ الموافق 1944، ويعد من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي والعربي.

كان الشاعر النبطي حجاب بن عبد الله بن عقاب بن نحيت المزيني السالمي الحربي ملهما بالشعر و وهبه الله سبحانه وتعالى جمال الصوت وفي صوته أصالة البادية وكان يعشق البادية وكان محباً لها، وكان رائدا للفن الشعبي في نجد خلال ثمانينيات القرن الهجري الماضي، وكان متعدد المواهب، فهو شاعر وملحن ومطرب أصيل.

جمع حجاب بن نحيب بين أصالة البداوة ورقة الحضارة، وتسيد الساحة الفنية الشعبية النجدية في وقت لم تتشكل فيه بعد ملامح الفن، لذلك أطلقت عليه لقب “رائد الفن”.

تميز شعر حجاب بتقدم الفكر الشعري، وأبدع كثيراً في توظيف الحوار في قصائده توظيفاً يجبر المتلقي على الدخول في جو القصيدة والتفاعل نفسيا معها.