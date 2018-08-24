وداعًا ضيوف الرحمن .. شاهد عودة آخر مقطورة لقطار المشاعر إلى مركز التخزين

وداعًا ضيوف الرحمن .. شاهد عودة آخر مقطورة لقطار المشاعر إلى مركز التخزين

2018/08/24
الساعة 10:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المشاعر المقدسة

بعدما كانت تزهو بضيوف الرحمن، ودعت منى ضيوف الرحمن إلى لقاء قريب.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على موقع “تويتر” صورًا لمنى بعد رحيل الحجاج عقب أداء مناسك الحج لهذا العام.

كما نشر مقطع فيديو لعودة آخر مقطورة لقطار المشاعر المقدسة إلى مركز تخزين القطارات، معلقًا بقوله: “وداعًا حجاج بيت الله الحرام”.


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