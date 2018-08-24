وداعًا ضيوف الرحمن .. شاهد عودة آخر مقطورة لقطار المشاعر إلى مركز التخزين

المواطن - المشاعر المقدسة

بعدما كانت تزهو بضيوف الرحمن، ودعت منى ضيوف الرحمن إلى لقاء قريب.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على موقع “تويتر” صورًا لمنى بعد رحيل الحجاج عقب أداء مناسك الحج لهذا العام.

كما نشر مقطع فيديو لعودة آخر مقطورة لقطار المشاعر المقدسة إلى مركز تخزين القطارات، معلقًا بقوله: “وداعًا حجاج بيت الله الحرام”.

فيديو | عودة اخر مقطوره لـ #قطار_المشاعر_المقدسة الى مركز تخزين القطارات .. وداعاً حجاج بيت الله الحرام #حج_1439هـ#نجاح_موسم_الحج_١٤٣٩ pic.twitter.com/eprDIJ5HR7 — هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (@MakkahAuthority) August 24, 2018