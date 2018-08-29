ودع الإجازه بتغريدة .. لعبنا وسهرنا فأهلاً بالأحد ما دمنا على نعمة الإسلام

المواطن -الرياض

أيام قليلة ويعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة طويلة استفاد بعضهم منها فيما يرضي الله فيما ضيع بعضهم الآخر على نفسه فرصة ثمينة كان يمكن له من خلالها استثمارها في كل نافع مفيد.

ومع اقتراب العودة إلى المدارس الأحد المقبل دشن المغردون وسمًا بعنوان “ودع الإجازة بتغريدة” حيث تبادلوا كلمات التشجيع وبثوا الطاقة الإيجابية في بعضهم البعض معلنين استعدادهم لهذه العودة ما دام لا ينشغل بالهم بالأمن والأمان فهناك مرابطون يحمون هذه البلاد بعد الله سبحانه وتعالى.

في البداية قالت سارة الهذلاني: ثلاثة أشهر قضيناها في الفرح والصيام والعيد ولقاء الأهل والأصحاب والنوم والسهر والراحة في أمان وخير ونعمة فأهلاً بالأحد.. ما دمنا بنعمة الإسلام .. أهلاً بالأحد.. وهمنا في الأيام القادمة النهوض للمدارس والأعمال وليس الدفاع عن أعراضنا وأموالنا وأراضينا.

وقالت حنان :” قال الوداع ومقصده يجرح القلب .. مو حال قلبي ينجرح من وداعه”.

وأضاف صالح الغامدي: “نحتاج إلى إجازة من الإجازة”.

بدورها قالت مريم عبدالله: “انتهت الإجازة .. الحمد للّه الذي جعلنا نعيش ونستمتع بأيامها ، بلغتنا رمضان فصمناه وبلغتنا العيد وعشنا أيّامه ، جبر الله قلب من فقد ، وأمد في عمر من بقي . اللهم اجعلنا ندرك أياماً قادمة تحت رحمتك ورضاك -لك الحمد ربي حتى ترضى”.

في حين قالت صاحبة حساب ” أم الغالي”:”الحمد لله أن أنعم علينا بها ونحن بصحة وعافية لا قلب حزن ولا فقدنا أحدًا اللهم اختمها لنا بالعفو والرضوان”.